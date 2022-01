Autoroute à péage : Un chauffeur arrêté après avoir forcé 50 fois les barrières

Le conducteur O. Diallo a forcé 50 fois le passage au péage sans payer. Jugé avant-hier, il a été condamné à trois mois avec sursis et une amende ferme de 200.000 de Fcfa pour escroquerie aux services.



Faisant la navette entre Thiès et Dakar, il a commencé à frauder depuis octobre 2021. Ce n’est que le 10 janvier dernier qu’il a été interpellé à la gare à péage de Thiaroye, rapporte Le Soleil.



Selon le quotidien national, sa technique consistait à coller sa voiture à celle qui le précédait pour profiter de la barrière relevée et, du coup, échapper au contrôle de régulation.