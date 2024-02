Autoroute Mbour-Fatick-Kaolack : Gratuité provisoire sur le tronçon Mbour-Thiadiaye ouvert à la circulation

Le Ministre des Infrastructures, des Transports, Terrestre et du Désenclavement, Amadou Mansour Faye et le Ministre des Forces Armées, El Hadji Oumar Youm ont procédé à l'ouverture provisoire et gratuite à la circulation du tronçon Mbour-Thiadiaye de l'autoroute à péage Mbour-Fatick-Kaolack. Ce tronçon devrait être livré d'ici le premier trimestre de 2025. Les délais ont été donc réduits pour le compte de la fluidité du trafic pour les usagers de la route.





"Le segment Mbour-Thiadiaye, sur une vingtaine de kilomètres sera mis en circulation provisoire mais aussi gratuitement au profit des populations qui vont se rendre à Thiadiaye. Ce qu’on va faire et ce qu'on a retenu avec les services de l'Ageroute, que je félicite au passage, c'est venant de Dakar, une fois à Thiadiaye, qu'un dispositif soit pris pour les usagers relativement au péage », explique le Ministre Mansour Faye. Les automobilistes pourront emprunter la section Mbour-Thiadiaye sans bourse délier.





L'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack s’étire sur 100 kilomètres. La section ouverte à la circulation est d’environ 20 km. « Nous allons poursuivre les travaux pour que dès le premier trimestre de 2025 que tout le tronçon Mbour-Fatick-Kaolack soit ouvert à la circulation", a soutenu le Ministre Mansour Faye. Il assure que les travaux complémentaires sont bouclés.





"La sortie au niveau de Thiadiaye sera finalisée dans les meilleurs délais. Les travaux de tous les ponts enjambant l'autoroute seront finalisés. Mais, ce qui est important, c'est l'ouverture progressive et par segment de cette autoroute de 100 kilomètres et dont les 20 kilomètres sont déjà ouverts et gratuits", a insisté le Ministre des Infrastructures, des Transports, Terrestre et du Désenclavement.





Cette ouverture progressive se fera sous fond de veille au respect de la sécurité. La vitesse ne dépassera pas 70 km/heure, des pelotons de la gendarmerie veilleront aussi à la sécurité des usagers.





« Ce tronçon sera gratuit tant que les travaux ne seront pas achevés. Une fois le poste de péage réalisé, cette gratuité va éventuellement sauter », informe-t-il.