Avec la compagnie Emirates, les voyageurs à destination de Dubaï peuvent bénéficier d'une nuit gratuite dans un hôtel de luxe 4* ou 5*

Les voyageurs qui prévoient une escapade estivale à Dubaï peuvent bénéficier d'un séjour gratuit à l'emblématique 25hours Hotel One Central ou au Novotel World Trade Centre.





Emirates a annoncé aujourd'hui une nouvelle offre attractive pour les voyageurs qui prévoient de visiter Dubaï cet été. Du 22 mai au 11 juin 2023, les personnes achetant un billet aller-retour Emirates en première classe ou en classe affaires à destination de Dubaï ou faisant escale à Dubaï pourront profiter d'un séjour gratuit de deux nuits à l'hôtel 25hours Dubai One Central. Les personnes voyageant en classe Premium Economy ou en classe Economy pourront bénéficier d'une nuit gratuite au Novotel World Trade Centre, Dubai.





Cette offre spéciale est valable pour tous les billets aller-retour à destination de Dubaï ou avec escale de plus de 24 heures, pour des dates de voyage comprises entre le 26 mai et le 31 août 2023. L'offre est disponible pour les réservations effectuées sur emirates.com , le centre d'appel ou les guichets d'Emirates, ainsi que par l'intermédiaire des agences de voyage participantes, au moins 96 heures avant l'arrivée des passagers.





Situé juste à côté de l'emblématique musée du futur de Dubaï, le 25hours Hotel Dubai One Central (5*) s'inspire de la culture et du design bédouins traditionnels, mais avec une touche de modernité. Laissez-vous tenter par une expérience culinaire allant de la cuisine indienne à la bière bavaroise dans les cinq restaurants et bars de l'hôtel. Si vous souhaitez vous détendre, vous pouvez vous relaxer dans l'Extra Hour Spa, un sauna unique sur le toit qui surplombe la superbe ville de Dubaï.





Situé dans le centre international de conventions et d'expositions de Dubaï (DWTC), le Novotel World Trade Centre, Dubai, dégage une atmosphère à la fois luxueuse et conviviale en plein cœur de Dubaï. Détendez-vous au bord de la piscine et dégustez des cocktails et des repas légers au Chills Pool Bar, et terminez votre aventure en écoutant un concert au Blue Bar. Que vous voyagiez seul ou en famille, faites du Novotel World Trade Centre, Dubai votre lieu de séjour.





Explorez davantage Dubaï avec Emirates





Qu'il s'agisse de se rafraîchir dans des piscines privées ou de s'amuser en famille dans des parcs à thème et des parcs aquatiques, vous trouverez votre bonheur en visitant Dubaï cet été. Des plages





baignées de soleil aux activités culturelles, en passant par une hospitalité de classe mondiale et des installations de loisirs, Dubaï offre une variété d'expériences de classe mondiale à tous ses visiteurs :





Mon Pass Emirates: Les clients qui se rendent à Dubaï ou qui y transitent peuvent simplement présenter leur carte d'embarquement et une pièce d'identité valide à des centaines de points de vente, de loisirs et de restauration, ainsi qu'à des attractions célèbres et à des spas de luxe, pour bénéficier de réductions fantastiques à Dubaï et dans les Émirats arabes unis. Pour consulter toutes les offres My Emirates Pass, rendez-vous sur le site:









Experience Dubai: Vous pouvez parcourir, créer et réserver vos propres itinéraires personnalisés comprenant des vols, des séjours à l'hôtel, des visites d'attractions clés et d'autres expériences de restauration et de loisirs à Dubaï et dans les Émirats arabes unis, grâce à la plateforme Dubai Experience d'Emirates, et profiter d'avantages encore plus uniques.





Partenaires Skywards : Les membres du programme de fidélisation primé d'Emirates, Skywards, peuvent accumuler des Miles auprès de nos partenaires du monde entier, tels que les hôtels, les compagnies aériennes, les agences de location de voitures, les commerces et les banques. Les membres peuvent dépenser ces Miles pour obtenir des billets de récompense, des surclassements ou même des billets pour des concerts et des événements sportifs. Pour en savoir plus sur Emirates Skywards, cliquez sur:









Vacances aux Émirats arabes unis : Vous pouvez réserver vos vacances à Dubaï par l'intermédiaire Emirates Holidays . Toutes les vacances Emirates comprennent des options de réservation flexibles. Pour une plus grande tranquillité d'esprit, l'équipe d'Emirates Holidays dédiée au service 24/7 On Holiday Service team sera là pour vous aider pendant toute la durée de votre séjour.





Emirates a repris ses activités en toute sécurité vers plus de 130 destinations, sur six continents, et assure actuellement plusieurs vols par semaine en direction de Dubaï.





Pour plus d'informations, visitez emirates.com . Les billets peuvent être achetés sur emirates.com , au bureau de vente d'Emirates, par l'intermédiaire d'agents de voyage ou d'agences de voyage en ligne.





Notes aux rédacteurs.







*Les termes et conditions complets peuvent être consultés ici : [ https://www.emirates.com/english/special-offers/enjoy-your-first-nights-in-dubai-on-us-terms and-conditions/]





L’ "offre" : L'offre comprend une (1) nuit gratuite au Novotel World Trade Centre Dubai pour les passagers des classes Premium Economy et Economy, ou deux (2) nuits gratuites au 25hours Hotel Dubai One Central pour les passagers des classes First Class et Business Class sur la base d'une chambre seule, et est sujette à disponibilité.

Le séjour gratuit sera réservé à la date d'arrivée de la réservation du vol. ? Si l'hôtel n'est pas disponible, Emirates réservera une chambre dans un hôtel de catégorie comparable.

Les réservations pour cette offre doivent être effectuées au moins 96 heures avant l'arrivée.