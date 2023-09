Avec un taux de chômage de 24,1 % : La Jeunesse Protestante Évangélique invite les jeunes à entreprendre

"Jeune, ose entreprendre !". Cette invite de la Jeunesse Protestante Évangélique pour l'Entraide et le Développement (JPEED), veut insuffler aux jeunes l'audace de devenir entrepreneur. La JPEED a organisé la première édition de la Conférence des Jeunes Entrepreneurs de Demain afin d'inciter.





Grâce à la JPEED, sous le parrainage du ministre de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, Pape Malick Ndour, des jeunes venus de toutes les régions du Sénégal et appartenant à plusieurs obédiences religieuses ont fait immersion dans le monde de l'entrepreneuriat.





"Notre jeunesse est un kaléidoscope des nationalités, des ethnies sénégalaises, des religions : c’est le Sénégal en miniature. Au Sénégal, le taux de chômage actuel est de 24,1% dont 80% sont des jeunes et chaque année, plus de 200 000 nouveaux diplômés tapent à la porte de l'emploi selon l’agence nationale de la démographie et de la statistique. Aujourd’hui, en plus d'être une solution aux problèmes d'emplois, l'entrepreneuriat contribue à la croissance économique et lutte aussi contre la pauvreté", a expliqué César Diédhiou, président de la JPEED.





Ainsi, cette conférence, dit-il, offre l'opportunité aux jeunes l'esprit d'entreprendre.





Mais aussi, "de promouvoir et valoriser l'entrepreneuriat responsable, d'inventer l'entreprise du futur et surtout d'inviter les jeunes à faire du Sénégal un pays accueillant pour les entrepreneurs".





Au cours de cette conférence, la question du phénomène de l'émigration irrégulière s'est invitée au débat. Le Pr Béatrice Yolande Badiane, spécialiste en genre et développement, et marraine de cette rencontre a assuré aux jeunes que la pirogue n'est pas une solution pour une réussite sociale.





"L'extérieur n'est pas une solution. Nous avons besoin de valoriser notre pays dans la discipline, dans la citoyenneté et dans la loyauté envers notre patrie. La part de responsabilité de l'État et la part de responsabilité de chacun d'entre nous parce que nous constituons l'État. Il faut que les jeunes comprennent que l'État c'est chacun d'entre nous. Nous avons notre mot à dire, notre contribution, mais le faire toujours dans la discipline, dans la citoyenneté qui est une base, c'est-à-dire la morale. On a besoin de cette morale pour dire aux jeunes revenez à la raison, car nous avons un pays à bâtir. Ce n'est pas dans les saccages, que nous allons faire avancer le pays. Mais nous devons nous asseoir et discuter ensemble pour trouver une solution pour faire avancer notre pays", a interpellé Pr Béatrice Yolande Badiane.