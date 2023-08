Avis à manifestation d’intérêt relatif à la mise en place d’un contrat cadre avec une agence de voyage agrée au niveau local pour l’achat de billets d’avion

1. Contexte





La GIZ, Coopération allemande au Développement a essentiellement pour mission la mise en œuvre de projets et programmes dans les secteurs du développement économique et social pour le compte du BMZ, Ministère de la Coopération de la République Fédérale d’Allemagne et d’autres commettants multilatéraux. Elle travaille avec des institutions publiques et privées comme l’Etat du Sénégal, l’Union Européenne ou des entreprises du secteur privé entre autres. La GIZ est présente dans environ 120 pays à travers le monde.





Le Bureau régional de la GIZ à Dakar couvre sur le plan stratégique et administratif les projets et programmes mis en œuvre par la GIZ dans les pays suivants : le Sénégal, le Cap-Vert et la Gambie et est responsable de l’achat de tous les billets d’avion des personnes partant du Sénégal dans le cadre des missions de la GIZ.





2. Objectif





Mise en place d’une base de données d’agences de voyage pouvant assurer l’achat du volume de billets requis par la GIZ.





3. Dossier Administratif





Le dossier administratif doit contenir les éléments ci-dessous :





• Statut (copie légalisée) ;

• RC (Registre de commerce) ;

• NINEA (Numéro d’identification fiscale) ;

• RIB ou preuves d’existence d’un compte bancaire au nom de l’agence.





4. Dossier technique





Elle est composée des pièces suivantes





L’annexe A0 dûment rempli et signé

Le CV du point focal suivant le formulaire PER-2

o Joindre la(les) copie(s) légalisées de chaque preuve d’expérience, y compris la preuve d’employé au sein de l’agence, des formations ou diplômes, mentionnés au CV

o Joindre la preuve de formation IATA

L’organigramme de l’agence

La liste des compagnies aériennes partenaires à la date de soumission de l’offre

La cartographie de la présence régionale et internationale de l’agence sous forme de tableau

La liste des grands clients de l’agence, publiques ou privés ainsi que des agences de développement, présenté dans un tableau avec l’adresse et le contact de la référence.

Les documents administratifs (légaux) de l’agence.

Les soumissionnaires sont invités à inclure une plaquette de présentation des ressources de l’agence faisant ressortir le personnel technique clé, les procédures de travail etc.





5. Critères d’évaluation des avis à manifestation d’intérêt





Les agences de voyage seront sélectionnées sur la base des critères définis dans le schéma d’aptitude disponible uniquement sur demande écrite à l’adresse-mail : [email protected]





Conditions de soumission





Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent porter la mention « Avis à manifestation d’intérêt relatif à la mise en place d’une base de données des agences de voyages ».





Les dossiers doivent parvenir sous format PDF en deux exemplaires dont un original et une copie au plus tard le mercredi 6 septembre 2023,à 18h00 à l’adresse e-mail :





6. Informations complémentaires





Pour toutes informations complémentaires au sujet du présent appel à manifestation d’intérêt, les soumissionnaires intéressés devront s’adresser à l’adresse e-mail : [email protected]





Les cabinets intéressés peuvent récupérer les termes de référence dans une clé USB à l’adresse susmentionnée. L’envoi des dossiers de manifestation d’intérêt par voie électronique n’est pas autorisé. Tout dossier reçu après écoulement du délai de dépôt sera éliminé.









Bureau Régional de la GIZ

109, Rue Carnot x Mass Diokhané Dakar

B.P. 3869 - Dakar, Sénégal