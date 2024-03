[8 mars - Tranche de vie] Awa Diallo, une amoureuse des routes pour un senegal propre

Être conductrice d’un camion de collecte de déchets est un métier qui demande beaucoup de résilience et de mental surtout lorsqu’il s’agit d’une jeune femme. Elle est souvent dévalorisée par la société. Pourtant, c’est dans ce domaine que la belle Awa Diallo a tracé sa route. Seule femme conductrice de camion de déchets solides au Sénégal, elle est la preuve qu’il n’y a pas de sot métier. Avec de l’engouement et du caractère, la femme peut soulever des montagnes. Dans le milieu du transport depuis le bas-âge, Awa Diallo est une véritable source d’inspiration pour toute femme qui rêve d’indépendance et d’autonomisation. Malgré le sexisme et les agressions qu’elle a subis dans le cadre de son travail, Awa est plus que jamais déterminée à relever le défi en montrant que la femme n’a rien à envier aux hommes. Ce qui lui vaut d’ailleurs des témoignages de bravoure et d’encouragement de la part de ses supérieurs et collègues.



Âgée seulement de 29 ans, la camionneuse fait partie de la première cohorte de camions à déchets solides à quitter la direction de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) vers le centre-ville. Pour s’atteler à ses tâches, la jeune dame se réveille à 04h 30mn pour se préparer à aller sur le terrain.





Une amoureuse du transport





« J’ai commencé à travailler à l’Unité de coordination de la gestion des déchets solides (UCG) en 2023 par le biais du programme Xëyu Ndaw gni comme volontaire avant d’être embauchée en tant que chauffeur de camion de collecte de déchets solides », informe Awa Diallo. Aujourd’hui, elle est responsable du circuit allant de la VDN, Ecole normale, route de Ouakam, Bourguiba, Castor, le rond-point Jet d’eau pour aller vers le stade Demba Diop, sacré cœur, la cité Keur Gorgui, Karak. « Parfois s’il y a des imprévus ou débordements aussi je mets la main à la pâte », explique-t-elle. N’ayant jamais franchi les portes de l’école française, Awa Diallo maîtrise par contre l’Arabe. Bercée par les klaxons depuis son enfance, elle est devenue aussitôt une amoureuse du transport. Bien avant l’obtention de son permis de conduire, elle était apprentie bus.

« J’allais au village dans la forêt de Kédougou, Casamance avec les amis et frères pour acheter des fruits de saison (mangues, maad), entre autres et venir les revendre à Dakar. Et petit à petit, ils m’ont appris à conduire. Ils me laissaient parfois avec le volant pour aller jusqu’au Mali. J’ai eu pas mal de formateurs avant d’arriver là où je suis. C’est en 2017-2018 que j’ai passé le permis et que j’ai décidé de me concentrer sur ma carrière professionnelle. Je ne suis pas de celles qui se cherchent. Dès le début, je savais ce que je voulais faire comme métier et me voilà aujourd’hui conductrice de camion à la Sonaged/UCG ».





Très engagée dans son rôle d’agent de nettoiement, Awa Diallo est aujourd’hui une source d’inspiration et de référence dans son domaine. Grâce à l’accompagnement de sa famille et ses proches, Awa Diallo est une « Icône ». Aujourd’hui, de par son courage, beaucoup de femmes veulent intégrer la Sonaged dans la mesure où il n’y a pas plus noble que ce métier.





Un métier noble qui suscite des vocations

Comment rendre ce métier attractif auprès des femmes ? C’est justement le combat que mène la banlieusarde. « Je pense qu’il est important de souligner qu’être conductrice de camion à déchets n’est pas du tout un métier dévalorisant et qu’on peut même tirer une certaine satisfaction. C’est un métier où on ne s’ennuie jamais, un métier utile. Les horaires peuvent être aménagés si vous avez une vie de famille. Je ne cherche à influencer personne. Celles qui n’aiment pas la conduite, la récupération de déchets ou le recyclage peuvent s’abonner à d’autres corps de métiers. Ce que je lance comme conseil c’est d’éviter d’être dépendante de quelqu’un. La femme a des capacités incommensurables que beaucoup seraient étonnés de connaitre et j’en suis la preuve », explique-t-elle.





En dépit du fait qu’elle soit jeune, Awa aime les challenges. Du haut de son bureau (la cabine de camion), elle exhorte la gent féminine à croire en elles et plaide : « Il ne faut pas avoir peur de commencer à la base pour comprendre un métier et ensuite monter en grade pour aider les prochaines à évoluer. Il ne faut jamais avoir peur du vide. La vie est faite de risque. Il faut croire en soi et apprendre à être autonome ».

Awa Diallo a une fois risqué sa vie. En plein jour, alors que la jeune conductrice de camion de déchets ne faisait que son travail, elle a été attaquée par des malfrats qui lui ont cassé la tête. Une image que Awa ne va pas oublier de sitôt. Cependant, cet acte de barbarie n’a fait que renforcer sa confiance et son amour pour le métier.





« Femme caractérielle et responsable »





Seule femme de l’équipe (chauffeur de poids lourd), Awa Diallo est bien appréciée par ses pairs. Supérieurs comme collègues, la phrase reste la même : « elle est travailleuse et responsable ».

« Awa est notre sœur. Elle est vraiment une battante. Une personne sans façon. Malgré le fait qu’elle habite loin de son lieu de travail, elle est parmi les premiers à être à la direction à 5h du matin Awa est sur place pour prendre service. Elle est ponctuelle et prend bien soin de son camion de déchets. Malgré son jeune âge, elle est respectueuse et elle est l’une des rares femmes à s’adonner à ce genre de métier trop physique et assez stressant » témoigne son collègue Mamadou Diop électricien Sonaged depuis près de 5 ans.

Contrairement à beaucoup de femmes, atteste Mamadou Diop, Awa est réceptive aux critiques et ne boude presque jamais. Une femme de caractère avec un verbe facile. Mme Diallo peut communiquer avec n’importe qui. Elle est capable d’exprimer le fond de sa pensée sans offenser. « Elle vraiment un exemple ici à Sonaged et également pour toute femme qui souhaite être autonome », indique l’électricien. Des propos appuyés par son superviseur Alioune Diagne, l'un des témoins phare de l’évolution fulgurante d’Awa Diallo. « Il me sera très simple de parler d’Awa Diallo qui est vraiment une femme de fort caractère toujours souriante, concentrée et en parfaite communion avec ces collègues. Elle a tout bonnement la carrure d’un homme », explique-t-il.





« Awa fait le circuit le plus compliqué de Dakar c’est-à-dire le circuit bac (vider les bennes à ordures qui sont dans les grandes axes de la capitale). Les bacs sont dans les rues, sans surveillance donc il faut les vider à chaque moment à défaut de quoi, le vent ou les récupérateurs peuvent les déverser dans la rue et ce qui risque d'augmenter notre travail. Et malheureusement, c’est elle qui travaille le matin à partir de 5-6h », ajoute M. Diop.





Au-delà de son métier qui nécessite une bonne condition physique, Awa est particulièrement belle et charmante. Native de la banlieue à Guédiawaye, elle est charismatique et attirante. D’ailleurs, en dehors de son travail, Awa Diallo sait se mettre en valeur comme toute femme sénégalaise. En tenue traditionnelle ou pantalon, la conductrice de camion de déchets solides fait son effet.