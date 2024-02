Awadi, Ndongo D… : Des artistes "choqués" et "groggy" après le report de la présidentielle

"Choqués", "groggy", et incrédules. Des artistes sénégalais réputés ont manifesté mardi leur désarroi après la décision sans précédent du report de l'élection présidentielle prévue le 25 février, se disant "très inquiets" pour la démocratie sénégalaise.





"Le Sénégal ne méritait pas ça", s'exclame Didier Awadi, pionnier du rap sénégalais, contacté par téléphone à Dakar par l'AFP. Le musicien de 54 ans, fondateur du groupe Positive Black Soul (PBS), se dit "choqué, déçu, outré, groggy" par le coup de tonnerre du report de l'élection présidentielle, qui a provoqué l'une des plus graves crises institutionnelles du pays.



"Personne n’a compris les explications et les arguments de Macky Sall", le président sénégalais, répète le musicien. "J'avais été l'un des premiers à l'applaudir lorsqu'il a renoncé à son troisième mandat" en juillet dernier, rappelle le musicien, souvent présenté comme une des figures majeures du rap francophone africain. "Mais là, ça ressemble à une manœuvre pour se maintenir au pouvoir".



Comme tous les Sénégalais, Didier Awadi, panafricaniste, engagé contre l'injustice, la corruption ou les crises économiques qui minent les sociétés africaines, était jusque-là très fier de l'exception démocratique de son pays, en dépit des tensions récurrentes.



"On attendait des explications au Parlement, et qu'est-ce qu'on voit ? Des gendarmes dans l'hémicycle, c'est scandaleux!", s'insurge Awadi.





L'Assemblée sénégalaise a adopté lundi soir, dans une atmosphère électrique, le projet de loi repoussant la présidentielle au 15 décembre 2024, après que des députés de l'opposition qui faisaient obstruction au vote ont été évacués manu militari.





'Peur et subventions'





"Choqué" lui aussi, Ndongo D, l'un des deux membres du groupe de rap Daara J, ne décolère pas. "Le Sénégal était une exception démocratique, on nous a confisqué le débat, on est en train de piétiner la Constitution", s'insurge-t-il par téléphone depuis Dakar.

"Il y a un manque de respect de la parole donnée. C’est comme si on nous poignardait, je n'ai même pas les mots tellement ça fait mal", poursuit-il.