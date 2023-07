Axe Boundou-Kothiary ( Tambacounda) : les chauffeurs exigent la sécurité à bord

Les transporteurs de la gare routière de Kothiary assurant la navette Boundou-Tambacounda ont dénoncé l’insécurité qui sévit dans la zone.





Ils ont rallié, aux premières heures de la matinée, la gare routière après l'enterrement de leur collègue.





Dans la nuit du samedi dernier, l'axe routier Boundou-Tambacounda avait reçu la visite de malfaiteurs qui ont froidement abattu le chauffeur Gorgui Guèye à bord de son véhicule avant d'emporter son sac qui contenait la somme de 7 millions de FCFA et divers objets dont ses pièces.





« Des bandits ont débarqué nuitamment avec une grosse artillerie. Ils étaient armés. Ils ont vite tiré sur notre collègue Gorgui Guèye le tuant sur le coup avant d’emporter les 7 millions de FCFA qu'il détenait par devers lui et qui appartiennent aux populations du Boundou », a déclaré le chauffeur Abdoulaye Coulibaly.





Ce dernier a fait savoir que cet axe routier du Boundou vit “une grande période d’insécurité marquée par des braquages, avec vol en réunion et vol armé”.





« Les transporteurs et les passagers sont exposés. Nous sommes sous le choc. Nos activités sont au ralenti », a-t-il poursuivi.





Selon nos interlocuteurs, les malfaiteurs utilisent de plus en plus des armes à feu et ciblent particulièrement les chauffeurs.