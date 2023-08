Axe Mékhé-Pire: 03 morts et 12 blessés dans une collision entre un camion et un minicar

Une collision entre un camion et un minicar a fait, samedi, 03 morts et 12 blessés dont 05 graves, entre les localités de Mékhé et Pire, a appris l’APS de sources sécuritaires et sanitaires.





Le camion provenait de Tivaouane alors que le minicar avait quitté Mékhé.





L’accident s’est produit entre les localités de Mékhé et Pire.