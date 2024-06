Axe Ndangalma - Keur Samba Kane : Le tandem Sonko-Diomaye interpellé sur une vieille doléance

Le collectif des habitants de Ndangalma, de Lambaye, de Ngogom et de Keur Samba Kane réclame toujours le bitumage de l'axe reliant ces quatre communes du département de Bambey. Hier jeudi, ses membres se sont réunis à Lambaye, en présence de l'édile, le Dr Pape Assane Ndiaye, de ses collègues des communes limitrophes, des élus et d'autres personnalités, pour rappeler cette vieille doléance au président de la République Bassirou Diomaye Faye et au Premier ministre Ousmane Sonko.







"Nous invitons solennellement le président de la République Bassirou Diomaye Faye et le gouvernement à faire bitumer la route reliant Ndangalma, Lambaye, Ngogom et Keur Samba Kane. Cette route joue un rôle important dans l'économie du pays. À cause de son mauvais état et de l’accès difficile à l’arrondissement de Lambaye, les évacuations sanitaires sont un véritable casse-tête. Beaucoup d’investisseurs sont réticents à investir dans la zone", déclare Khadim Ndiaye, le président du collectif.





Les détails dans cette vidéo.