Bac-2020 : Elle accouche en plein examen et termine 1ère du centre

C'est le quotidien Source A qui donne l'information dans sa livraison de ce mardi. En effet, si ce n'est pas un miracle, c'en a vraiment l'air. Une candidate au Bac, Aïssata, accouché en plein examen et a eu les ressources pour terminer 1ère de son centre.





La toute nouvelle bachelière de la cuvée 202 de raconter : "C'est au deuxième jour de l'examen, après les épreuves de mathématiques, quand je suis rentrée à la maison, que les premières contractions ont commencé. J'ai fini les épreuves à 16h".





Et de poursuivre son récit : "Je suis rentrée et comme la douleur était plus intense, je suis allée à l'hôpital et j'ai accouché à 17h40. La sage-femme m'a délivré un certificat d'accouchement. Je suis arrivée avec 15 minutes de retard pour continuer les épreuves".