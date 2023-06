Baisse du loyer : La Commission nationale de régulation du loyer enregistre plus de 2 000 plaintes et 8 000 appels par jour

Tout n'est pas rose dans la baisse du loyer annoncée par le gouvernement du Sénégal. Beaucoup de bailleurs ne respectent pas cette décision. C'est ce qui ressort du bilan de la Commission nationale de régulation du loyer qui révèle avoir enregistré plus de 2 000 plaintes et environ 8 000 appels par jour liés à l’application des nouveaux tarifs du loyer, entre mars et mai 2023.