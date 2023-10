Bakel : l’élève de 14 ans tue son condisciple à coup de barre de fer

Une bagarre entre deux pensionnaires d’une école coranique du quartier de Darou Salam à Bakel, a viré au drame. L’un des protagonistes a ôté la vie à son condisciple en lui assénant un violent coup de barre de fer.



L’Observateur, qui donne l’information, ne livre pas les causes de la dispute ni l’identité de l’auteur du crime et celle de sa victime. Le journal se borne à rapporter que tout est parti «d’une banale dispute». Ajoutant qu’après avoir reçu le coup fatal, cette dernière s’est affalée au sol en agonisant. Elle décèdera avant son évacuation dans une structure sanitaire à Ourossogui.



L’Observateur informe que l’auteur du crime a été arrêté et placé en détention par les éléments de la gendarmerie de Bakel.