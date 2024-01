Bambey: Cheikh Issa Sall construit la "Maison de l’étudiant mbourois", l'Amicale exprime sa satisfaction

La "maison de l’étudiant Mbourois " a été construite et réceptionnée hier à Bambey par Cheikh Issa Sall. Une villa de 17 chambres avec des matelas ont été mises à la disposition des étudiants ressortissants de Mbour qui étudient à l'Université Alioune Diop. Cette concession sera érigée en bâtiment R+3 pour résoudre le problème de logement des étudiants Mbourois, d'après leur maire.









"Cette jolie « Maison de l’étudiant Mbourois » et les équipements que vous recevez ce matin, sont un patrimoine de l’étudiant Mbourois, d’aujourd’hui et de demain, orienté à l’université de Bambey. La valeur de ce patrimoine se situe en la capacité de ses dépositaires à le retransmettre tel qu’il est reçu, s’il ne peut être amélioré. C’est pourquoi, je vous prie de bien prendre soin de ce joyau afin d’en faire un lieu de vie agréable et durable pour la communauté Mbouroise. Je dépêcherai dans les jours à venir une équipe pour travailler avec vous sur un projet de règlement de la maison de l’étudiant Mbourois, lequel règlement régira également l’ensemble des futurs édifices qui seront installés dans les autres villes universitaires", a déclaré Cheikh Issa Sall devant la presse à Bambey.







Le maire de la commune de Mbour a assuré que ce programme visant à lutter contre le problème de logement, sera élargi aux autres universités du Sénégal.





"La cérémonie de ce matin est la matérialisation de l’action prioritaire n°16, de l’axe stratégique 02 dédié à l’Accès aux services sociaux de base, secteur de l’éducation et formation du Programme de Modernisation de Mbour. Le programme d’ouverture de logements estudiantins dans les villes universitaires est une intelligente option visant à résoudre ce problème si crucial pour les étudiants établis hors de Mbour. Ainsi, après Bambey, nos étudiants de Saint-Louis, Ziguinchor, Kaolack, Thiès, toutes cités universitaires de l’intérieur du pays seront dotées d’infrastructures semblables afin de soulager durablement les étudiants", a-t-il promis.







Le Directeur Dénéral de la Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC) a également remis une enveloppe d’un million F CFA à l'Amicale des étudiants de Bambey ressortissants de Mbour, en guise de soutien.