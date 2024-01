Barou Diop, magistrat : «L’employeur, le salarié et la protection de la vie privée »

La protection de vie privée a été débattu, jeudi dernier, lors de la rentrée solennelle des cours et tribunaux pour les activités judiciaires de 2024. Présidée par le Chef de l’Etat, Macky Sall, elle a été une occasion pour dessiner les contours de ce droit de respect et de dignité.











Prononçant son allocution relative à ce thème, le Conseiller délégué a? la Cour suprême a déclaré que le droit au respect de la vie privée doit être applique? «même» dans les relations de travail. « La jurisprudence considère en effet que le salarie? a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité? de sa vie privée qui implique en particulier le secret des correspondances », a indiqué le magistrat Barou Diop.