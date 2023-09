Barthélémy Dias lance le projet « améliorer l’alimentation saine en milieu scolaire » à Dakar

Le maire Barthélémy Dias a annoncé aujourd'hui que Dakar va lancer son projet de promotion de l’alimentation saine en milieu scolaire dans le cadre du Partenariat pour des Villes-santé, un prestigieux réseau mondial de 70 villes engagées à sauver des vies en prévenant les maladies non transmissibles (MNT), telles que les maladies cardiaques, le diabète et le cancer, et les traumatismes.





Selon le Maire M. Dias « le projet Dakar PHC 2023 constitue un excellent prétexte pour amorcer une conduite du changement afin d’améliorer le profil nutritionnel de nos élèves, et de réduire les facteurs de risque de contracter ces MNT, notamment, le diabète, l’hypertension, les insuffisances rénales, les cancers, etc. Notre option est de mettre en œuvre une stratégie d’information, de communication et de sensibilisation, à l’intention de l’ensemble des acteurs de l’écosystème de l’alimentation et de la nutrition, et notamment, sur le danger que constitue une forte consommation de sodium, de sucre et de gras dans le bol alimentaire. »





Et le Maire de poursuivre que « déjà avant 2019, le Sénégal comptait 6000 nouveaux cas d’insuffisance rénale par an d’après le Professeur Boucar Diouf, Président de l’Association des Néphrologues du Sénégal. Plus récemment, le 11 septembre 2023, dans un quotidien de la place, Le Directeur de la Santé du Ministère de la Santé et le Professeur Amadou Galo DIOP, Chef du Service de Neurologie et Directeur du Diplôme universitaire de spécialisation en Neurologie, prévenaient que les affectent de nos jours de plus en plus de personnes jeunes, et qu’en 2022, 44 à 46% des décès étaient causés par les MNT. »







Barthélémy Dias a magnifié la pertinence d’un tel projet initié par Dakar en soutien à la politique nationale définie par le Gouvernement, et remercie Bloomberg Philanthropies et son agence d’exécution Vital Strategies pour ce partenariat très dynamique et porteur.





Les MNT et les traumatismes sont responsables de 80 % des décès dans le monde. La majorité de la population mondiale vivant désormais en milieu urbain, les villes et leurs dirigeants sont particulièrement bien placés pour transformer la lutte contre les MNT et les traumatismes et réduire le nombre de décès évitables en mettant en œuvre des politiques dont il est prouvé qu'elles préviennent l'exposition aux facteurs de risque.





Dans le cadre du Partenariat pour des Villes-santé, les villes s'engagent à mettre en œuvre l'une des 14 interventions éprouvées, telles que l'application de lois antitabac qui protègent les résidents du tabagisme passif, la création de pistes cyclables sûres pour tous les usagers de la route ou la restriction de la publicité pour les boissons sucrées et la malbouffe qui ont un impact négatif sur l'alimentation en milieu urbain.





Le Partenariat est soutenu par Bloomberg Philanthropies, en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'organisation internationale sanitaire Vital Strategies.





« Pour mettre fin au fléau des maladies non transmissibles dans le monde entier, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, nous avons besoin de politiques intelligentes et d'une forte volonté politique », a déclaré Michael R. Bloomberg, fondateur de Bloomberg LP et de Bloomberg Philanthropies et ambassadeur mondial de l'OMS pour les maladies non transmissibles et les traumatismes. « Les maires et les responsables locaux montrent que les deux sont possibles, et ils démontrent le type de progrès que les villes peuvent réaliser lorsqu'elles suivent les données et relèvent les défis les plus ambitieux. Nous avons hâte de voir les progrès réalisés au cours de l'année à venir. »





« La santé peut s'épanouir ou périr dans les villes », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS. « Dans le cadre du Partenariat pour des Villes-santé, l'OMS et nos partenaires travaillent avec les maires pour créer des programmes et des politiques qui placent la santé au centre de la conception urbaine. Ces derniers sont essentiels pour construire des villes qui favorisent la santé et préviennent les maladies. »