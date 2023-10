Basket : Le maire de Dakar offre des tableaux magnétiques à la Fsbb pour Marius Ndiaye

Le maire de Dakar, Barthélemy Dias, a offert des tableaux magnétiques à la Fédération sénégalaise de basket-ball (Fsbb) pour le stadium Marius Ndiaye.





La cérémonie de réception a eu lieu ce mardi dans les locaux de l’Hôtel de Ville de Dakar. C'était en présence du maire de Dakar et du président de la FSBB, Babacar Ndiaye, et des autorités de la municipalité et du basket-ball.