Bassin de la Zone de Captage : la capacité de stockage passera de 170.000 m3 à 250.000 m3

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement à travers l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) a engagé les travaux de reprofilage du bassin de la Zone de Captage. Le coût des travaux s’élève à 24 milliards de francs Cfa. L’objectif visé, c’est l’optimisation du fonctionnement de cet ouvrage, réceptacle d’une bonne partie des eaux pluviales des quartiers de Liberté 6, de Grand Yoff, de Castors et de Bourguiba.





« Les travaux d’un coût de 24 milliards de Francs CFA feront passer la capacité de stockage du bassin de 170.000 m3 à 250.000 m3 tandis que le débit cumulé sera porté à 11.000 m3/h contre 6.000 m3/h précédemment. Je dois rappeler que ces travaux ont été engagés pour réduire les risques d’inondations avec l’implication des populations et de la mairie. Le bassin sera davantage sécurisé », a révélé le Directeur Général de l’Onas, dans une interview parue dans l’édition du journal L’Observateur du lundi 19 juin 2023. Il a relevé que l ’ouvrage avait connu l’année dernière deux débordements entraînant des inondations, occasionnant parfois la fermeture de l’autoroute. « Ce sont autant de raisons qui ont justifié la décision prise par le Gouvernement d’entreprendre le reprofilage de cet ouvrage qui a été déjà curé, les travaux de relèvement de son mur de clôture ont démarré », a indiqué Mamadou Mamour Diallo qui a jouté : « tout cela traduit une fois de plus cette volonté des plus autorités, de prendre à bras-le-corps cette problématique. Une chose est de construire des ouvrages, l’autre chose, c’est de les préserver. C’est sur ce point que nous invitons les populations, les riverains à veiller à ce que le bassin ne soit pas un réceptacle de déchets. D’où la nécessité de leur implication pour lutter contre les mauvais comportements ».