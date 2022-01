Beauté et bien-être : Ces astuces budgétivores dont raffolent les Sénégalaises

La femme sénégalaise ne badine pas avec les astuces de beauté pour être coquette et attirante. Perruque, lait de corps, gloss, faux cils, faux ongles, lentilles… Rien n’est de trop pour se faire belle. Même si ça doit leur coûter les yeux de la tête. Dans un pays où le salaire moyen mensuel d'un employé est estimé à 122 131 F Cfa (131 033 F Cfa pour les hommes contre 99 166 F Cfa pour les femmes salariées), on trouve facilement des filles qui peuvent dépenser entre 200 mille F Cfa et 300 mille F Cfa (parfois plus) par mois, rien qu’en produits de beauté.





D’ailleurs, dans la capitale sénégalaise, les salons de beauté poussent comme des champignons, le long des rues. Et ils ne désemplissent presque jamais. Tout comme Jarmate. D’autant plus que chaque week-end, les cérémonies de mariage, baptême et autres soirées et concerts se comptent par dizaines.





Le marché Hlm, carrefour de toutes les Fashion victimes





Situé au célèbre quartier des Hlm de Dakar, à mi-chemin entre le centre-ville et la banlieue dakaroise, ce marché attire toutes celles et tous ceux qui veulent bien s’habiller ou trouver paillettes et strass. Les gens affluent de toutes les régions du pays pour trouver des astuces de beauté. C’est le rendez-vous à ne pas manquer, si l’on ne veut pas rater le dernier tissu en vogue, la perruque et les chaussures dernier cri, les cheveux naturels «Made in Usa».





«Je peux dépenser jusqu’à 140 mille F Cfa par mois»





Etudiante en Licence dans une université privée de la capitale sénégalaise, Aissatou - un nom d’emprunt - travaille également comme opératrice dans un centre d’appels. Son salaire mensuel ne lui permettant pourtant pas certaines dépenses, elle trouve quand même les fonds nécessaires pour alimenter son budget soins et beauté.





«Je peux dépenser 80 mille jusqu’à 140 mille francs Cfa par mois ; entre des laits de corps, parfums, tissus et habits. Une fille doit prendre soin de son apparence. On ne vit qu’une fois», raconte l’étudiante.