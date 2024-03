Bembou : Les causes de l'accident qui a fait 8 morts connues

Ce mercredi, un accident a causé la mort de 8 personnes et fait plusieurs blessés au village de Massa-Massa, dans la commune de Bembou.





L'accident a été causé par une collision entre un camion et un véhicule "7 places". Le choc a eu lieu à 7 kilomètres de Bembou, à hauteur du village de Massa-Massa et a été fatal surtout aux passagers du véhicule "7 places". Au total, 8 morts sont dénombrés, dont un enfant, et plusieurs blessés.