Bénéficiaire de la Bourse Goldhaber : Le physicien sénégalais Dr Diallo Boye marque son champ de compétence

Le physicien sénégalais, Dr Diallo Boye est l'un des heureux bénéficiaires de la bourse Goldhaber. Il est physicien des particules est un chercheur postdoctoral au BNL. Dr Boye est actuellement basé au CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire) en Suisse où il mène ses recherches avec l’expérience ATLAS.





L’ancien pensionnaire du Lycée Moderne de Rufisque s’est dit honoré d’avoir été sélectionné pour bénéficier de cette bourse. « Je suis vraiment honoré et reconnaissant de recevoir le prestigieux Goldhaber distinguished fellowship prix du Brookhaven National Laboratory aux États-Unis. La physique est une passion pour moi, mais je dois avouer que c’est un grand plaisir de voir votre travail acharné reconnu et récompensé », a réagi le Dr Boye.





La bourse Goldhaber comprend une nomination de trois ans avec un salaire annuel de départ de 100 400 dollars. Elle porte le nom de Maurice Goldhaber et de son épouse, Gertrude Scharff-Goldhaber, qui ont non seulement contribué à donner forme au BNL, mais ont également eu un impact significatif sur le domaine de la physique nucléaire en tant que scientifiques. Le programme est destiné à perpétuer une culture d'excellence scientifique au BNL et à ouvrir la voie à la prochaine génération de scientifiques du laboratoire.