Bignona : Deux frères meurent après une chute dans un puits

Deux jeunes sont morts à Kabadio (Bignona) après une chute dans un puits. Le récit de cette triste scène a été racontée par un des villageois de Kabadio, localité où cette tragédie a eu lieu. Ablaye Diabang raconte : "Les jeunes frères issus de la même famille étaient en brousse pour la surveillance des bœufs. Le plus jeune est tombé dans le puits. Son frère voulant le secourir est descendu dans le puits, et les deux ont succombé".





La scène s'est produite dans l'après-midi d'hier dans le village de Kabadio. Ablaye Diabang explique que les jeunes ont inhalé du gaz dans le puits ce qui leur a coûté la vie.





Les corps ont été acheminés au poste de santé sanitaire de Diouloulou, structure la plus proche pour constatation et autopsie. Les sapeurs pompiers de Bignona ont repêché les corps, après constat des éléments de la brigade de gendarmerie.





Un drame qui a plongé le village de Kabadio dans la consternation et la tristesse, a confié Ablaye Diabang. Ces jeunes âgés de 16 et 18 ans ont été enterrés ce dimanche c, selon notre interlocuteur.