Bignona : L’imam Ratib El Hadji Fansou Bodian demande la libération de tous les détenus politiques

Guide spirituel du département de Bignona (Ziguinchor), l’imam Ratib El Hadji Fansou Bodian a fait une déclaration relative à la situation politique du Sénégal.





«Depuis quelques jours, la situation politique du pays est inquiétante et risque de compromettre la stabilité de ce havre de paix qu'est le Sénégal. Conscient de l’importance de la paix dans le développement économique et social du pays, l'Imam Fansou Bodian appelle tous les acteurs à la retenue, à œuvrer pour consolider les acquis démocratiques, respecter le calendrier républicain et les lois et règlements du pays », lit-on dans le document, reçu.