Bignona : la société civile sur le pied de guerre contre la violence en période électorale

" Rôle des organisations de la société civile dans la prévention de la violence électorale et le renforcement de la cohésion sociale ". Tel est le thème soumis à la réflexion des acteurs de la société civile de Bignona. Elle se tient dans une perspective de prévenir les risques de crise durant la campagne électorale et le jour du scrutin du 25 février prochain. Elle prône une élection sans violence.





Cette réflexion émanant du collectif des organisations de la société civile a été facilitée par le National Démocratic Institut. En effet, cette organisation accompagne ce collectif regroupant vingt organisations de la société civile sénégalaise dans le cadre du programme " Nietty élections (3 élections) ". « Ce programme qui en est à son dernier tournant après les élections municipales et territoriales, puis les législatives, vise à travers l’échange citoyen à garantir l'implication de tous les acteurs dans le processus électoral », a relevé le représentant du collectif, Papa Assane Tine. Pour ce faire, les membres de la société civile, les personnes vivant avec un handicap, les acteurs politiques ainsi que les organisations en charge des élections ont un rôle déterminant à jouer dans le processus électoral et doivent être impliqués.





Au demeurant, les initiateurs espèrent que la réflexion aidera à prévenir la violence tout au long du processus. Ils s’engagent à intensifier le plaidoyer, à sensibiliser les jeunes partout dans le département. Ils insistent sur le retrait des cartes d’électeurs par la frange jeune.





Pour sa part, le maire de Bignona a magnifié l’initiative. Bacary Diatta a rappelé l'importance d'aller à l’élection et surtout de prévenir la violence dans le but de renforcer la cohésion sociale. " Nous nous connaissons presque tous et nous sommes des frères et des sœurs à Bignona ", a évoqué le maire de Bignona.