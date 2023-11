Bignona : Les volontaires de la Croix-Rouge remontés contre le Bureau national

Les volontaires du Comité départemental de la Croix-Rouge de Bignona sont remontés contre le bureau national, notamment la présidente et l'équipe envoyée pour la supervision du renouvellement du comité local. L'équipe de supervision, composée du président du Comité départemental de Linguère, Daouda Faye, et Saer Sarr, technicien à la Croix-Rouge sénégalaise en mission commandée, selon ces volontaires, a décidé de ne pas installer le Comité départemental de la Croix-Rouge de Bignona.





Ainsi, le gèle du Comité départemental de la Croix-Rouge de Bignona a plongé tous les volontés dans une colère noire. Ces derniers voient comme une forfaiture et une tentative de liquidation de leur comité, par cette équipe de supervision.

Selon Mamadou Coly, leur porte-parole, l'équipe de supervision a commis huit forfaitures et anomalies, qui vont à l'encontre des textes régissant la Croix-Rouge. Il les reprochent de n'avoir pas respecté la procédure de mise en place du comité départemental.

L'installation du bureau du comité départemental de la croix rouge de Bignona du 4 novembre passé qui a valu son gèle par la commission nationale n°4, a été marquée par la violation de la réglementation d'aller à la rencontre de l'autorité préfectorale et du médecin-chef de district pour la préparation de ce renouvellement. Un manque de respect avec l'autorité administrative et aussi du représentant du ministère de la Santé, autorité de tutelle et partenaire privilégié de cette organisation.





Pour ces volontaires, la commission a dit noter des irrégularités sans les soumettre à l'assemblée pour des correctifs comme prescrit par les textes. Et plus grave, la commission a bafoué une régularisation, selon Mamadou Coly, en considérant les moniteurs comme des techniciens de la Croix-Rouge. "Un prétexte donc fallacieux pour éliminer le département de Bignona".





Pire, les reproches de cette commission envers le comité de Bignona sur le cas de ces moniteurs considérés comme des techniciens n'ont pas été pris en compte lors de l'installation des comités de Kolda, Médina Yoro Foula, Vélingara, Sédhiou, Bounkiling, Ziguinchor par cette même commission. Ce que ces volontaires de Bignona disent ne pas comprendre. Et considèrent que cette démarche montre une volonté d'écraser et d'éliminer Bignona.