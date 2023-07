BILAN OPERATION TABASKI 2023 : Les éleveurs dénoncent les «pratiques malsaines» des «Raloumanes» ou «Ngadmanes» dans les foirails de Kahone, Missirah, Mbirkilane et Séwkhaye

Les éleveurs du Sénégal, au cours d’une conférence de presse consacrée au bilan de la Tabaski 2023, ont d’abord tenu à rendre grâce au président de la République pour son message à la Nation du 3 juillet 2023 au cours duquel il a annoncé sa non-participation à l’élection présidentielle du 25 février 2024. «Par cet acte, le président Macky Sall vient de montrer son patriotisme et son amour pour son pays. Cette décision courageuse de sa part prouve à suffisance l’intérêt qu’il accorde à la stabilité du Sénégal», selon eux.





Ils remercient le chef de l’État ainsi que son Premier ministre, pour «les dispositions prises pour un bon approvisionnement du pays en moutons lors de la Tabaski».





Le président du bureau de la Maison des éleveurs de la région de Thiès, Ismaïla Sow, président du Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal (CNMDE), associe à ces remerciements les éleveurs étrangers qui ont «convoyé du bétail vers le Sénégal, malgré les appels dévastateurs à manifester de certains leaders politiques». Il mentionne que «les appels à manifester qui perdurent depuis 2022 installent le stress et impactent négativement l’approvisionnement du marché. 2024 étant une année électorale, l’État doit prendre dès à présent les dispositions nécessaires pour éradiquer ce fléau».





Pour M. Sow, «des dispositions particulières doivent être prises pour sécuriser davantage les éleveurs étrangers qui ont laissé familles et biens derrière eux pour venir vendre au Sénégal, un pays qui jouit d’une bonne réputation en matière de stabilité. Ces éleveurs étrangers méritent considération et protection de notre part».





Ismaïla Sow et ses camarades du bureau de la Maison des éleveurs de la région de Thiès remercient le président Macky Sall pour «ses nombreuses réalisations en faveur du secteur de l’élevage qui, sous son magistère, a fait un bond de géant». Parmi ces réalisations, ils citent «le renforcement du Fonds d’appui à la stabulation», «l’instauration et la célébration de la Journée de l’élevage qui constitue un moment d’échanges et de communication entre acteurs», «l’appui conséquent apporté aux éleveurs ayant perdu du bétail lors des intempéries avec une dotation d’un montant de 1 milliard de francs destiné à la reconstitution du cheptel», «l’implication des éleveurs dans les institutions comme l’assemblée nationale, le Haut conseil des collectivités territoriales, le Conseil économique, social et environnemental, entre autres, avec des représentants des éleveurs en leur sein», «la réhabilitation du ranch de Doli».





Des acquis qui, selon le CNMDE, «prouvent à suffisance l’intérêt que le président de la République accorde au secteur vital de l’élevage».





Toutefois, Ismaïla Sow trouve nécessaire de prendre à bras corps certains aspects lié au «foncier pastoral qui mérite une réflexion inclusive plus poussée avec des décisions hardies au final», «l’implication des éleveurs dans les conseils de surveillance du Fongis, du Fongip, de l’Isra ; ce qui ne ferait que renforcer le secteur de l’élevage», «la sensibilisation des bailleurs sur l’impérieuse nécessité de prendre en charge la formation des acteurs comme le fait le PRAPS2, ce qui contribuerait à assurer une bonne pérennisation des programmes», «la construction d’un foirail dans la commune de Thiès, qui contribuerait efficacement au développement du commerce de bétail».





Le président des éleveurs trouve «largement positif» le bilan de la préparation de la Tabaski 2023, mais pense, malgré ce satisfecit, qu’«il urge de prendre des mesures sur certains fléaux qui impactent négativement sur les éleveurs et les acheteurs avec une spéculation sur les prix». Entre autres, les «Raloumanes» ou «Ngadmanes» qui sévissent dans les foirails de Kahone, Missirah, Mbirkilane et Sewkhaye», «les vols à l’arraché commis par les Jakartamen», «les aliments de bétail qui méritent d’être mieux organisés à Sewkhaye», «la marginalisation des éleveurs nationaux qui consentent d’énormes sacrifices pour alimenter les zones sensibles avec les risques que ça comporte et qui, en cas de mévente, supportent toutes les charges liées au transport et autres».





Les éleveurs trouvent qu’«il serait aussi bon de commenter et d’expliquer davantage la circulaire du président de la République relative à l’exonération de certaines taxes».