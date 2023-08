Billet en toc, fausse identité… : le voyage au Nicaragua vire au fiasco

M. Dia risque de fêter ses 26 ans en prison le 23 août. Cet agent de voyage né à Kaolack a été déféré au parquet par la DIC lundi dernier à la suite d’une plainte du nommé Seydi Aliou Seck. Il est poursuivi pour association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux portant sur un document administratif.



Le mis en cause avait promis au plaignant de faire voyager son frère au Nicaragua contre remise de la somme de 3,4 millions de francs CFA. Mais dès qu’il a encaissé les fonds, il a disparu de la circulation. Pire, avant de fondre dans la nature, M. Dia, qui se fait également appeler M. Ndiaye, remet à sa victime présumée un billet d’avion de la compagnie Iberia et une décharge accompagnée de la copie d’une pièce d’identité du nom de M. Ndiaye.



En se rendant à l’agence de voyage émettrice du billet, afin d’en vérifier l’authenticité, Seydi Aliou Seck apprend que celui-ci a été vendu à un autre. Il se plaint auprès de Dia et demande à être remboursé. Le mis en cause verse dans le dilatoire avant de disparaître, d’après les conclusions de l’enquête dont Seneweb a pris connaissance.



À la suite de la plainte de Seck, Dia a été arrêté. Il apparaîtra que la pièce d’identité jointe à la décharge établie pour le compte du plaignant, était du toc.



Face aux enquêteurs, l’agent de voyage passe à table. Il reconnaît avoir reçu les 3,4 millions de francs CFA en question. Mais, il se défausse sur un certain A. A. Niasse.



Ce dernier avait mis en rapport Seydi Aliou Seck avec M. Dia. Niasse avait une fois reçu de Dia un billet pour le Nicaragua et son voyage s’était bien déroulé, d’après l’auteur de la plainte.



Lors de son audition, M. Dia avance que le billet lui a été envoyé par Niasse via le gérant d’un cybercafé et qu’il ignorait qu’il a été déjà émis pour quelqu’un d’autre. Il affirme que la même personne lui a remis la fausse pièce d’identité et suggéré de l’utiliser pour son business. Il ajoute avoir réparti l’argent du plaignant en trois parts : 775 000 francs CFA pour A. A. Niasse, le même montant pour lui et 1 million 850 mille francs CFA pour l’achat du billet en toc.



M. Dia a été présenté au procureur de la République, lundi dernier. S’il est placé sous mandat de dépôt, il va souffler sa 26e bougie, dans une semaine, dans la pénombre d’une Maison d’arrêt et de correction.



Quant à son complice présumé, les enquêteurs ont découvert qu’il vit actuellement aux États-Unis.