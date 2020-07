Birahime Seck (Forum civil) : "Comment l'Ige a violé la loi..."

Pour le coordonnateur du Forum civil, Birahime Seck, l'Inspection générale d'Etat (Ige) a violé la loi qui organise ses statuts. A l'en croire, celle-ci dit clairement que chaque année, le vérificateur général du Sénégal présente un rapport d’activités au président de la République au plus tard le 31 mars suivant l’année d’activité sur l’état de la gouvernance et la reddition des comptes. “On se rend compte ici qu’il y a une violation de la loi par l’IGE par rapport à la période de publication”, a fait remarquer Birahime Seck, au cours d'une conférence de presse, ce mardi.“Alors, on s’est rendu compte qu’avant la publication de ces trois (3) rapports, 2016, 2017 et 2018-2019, l’IGE est resté presque quatre (4) ans ou bien cinq (5) ans sans publier de rapport. Donc du point de vue de la période de publication, il y a une violation manifeste de la loi par l’Inspection générale d’Etat qui est quand même un corps qui est chargé de vérifier la régularité et la conformité des lois”, a-t-il indiqué.Allant plus loin dans ses propos, le coordonnateur du Forum civil rappelle : “Si on exploite le rapport 2016, à la page 04 en son article 16, le paragraphe 03, le vérificateur général du Sénégal dit ceci : ‘S’il n’est pas un rapport d’activités et encore moins, un rapport de vérification, il (le rapport) reprend néanmoins des constatations et recommandations issues des rapports des différentes missions d’inspection, d’enquête, de vérification et d’audit, diligentées par l’Ige, au cours de la période de référence. Il revêt par ailleurs, un caractère plutôt général et relativement anonyme, visant à préserver autant que faire se peut, les aspects personnels et confidentiels des informations qu’il véhicule“.