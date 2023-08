Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : Le Sénégal dans la liste grise

Le Sénégal figure dans la liste des pays sous surveillance renforcée ou liste grise du Groupe d’action financière (GAFI). Et pour cause ! Son régime de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) présente, selon le rapport de février 2023 du GAFI, des lacunes. Une vingtaine de pays, dont le Mali et le Burkina Faso, «font l’objet d’une surveillance accrue et doivent travailler avec le GAFI à l’amélioration de leur régime LCB-FT» , lit-on dans le site du GAFI.







«Pour ce faire, le GAFI les évalue directement ou fait appel à des organismes régionaux de type GAFI (ORTG) qui rendent compte de leurs progrès en termes LCB-FT», précise-t-on.





La présence du Sénégal sur la liste grise n’est pas aussi négative, comparée à la liste noire où figure la Corée du Nord, l’Iran et la Birmanie. Ces pays peuvent toujours faire l’objet de sanctions économiques de la part d’institutions telles que le FMI et la Banque mondiale, et subir des effets négatifs sur leur commerce.