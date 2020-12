Bodiversité : Un million d’espèces animales et végétales menacées d’extinction

La biodiversité joue un important rôle dans la vie des êtres humains et dans le développement socioéconomique du pays.Toutefois, il est constaté depuis 2010 une perte et un déclin de la biodiversité et des écosystémes. Si des mesures urgentes ne sont pas prises, une extinction massive des espèces dans les prochaines décennies sera constatée. Ce qui peut avoir un impact dans la vie des êtres humains.Par ailleurs, le rapport 2019 sur l’évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques de la Plateforme Intergouvernementale sur la Biodiversité et les Services Ecosystémiques (Ipbes) prédit qu’un million d’espèces animales et végétales sont menacées d’extinction.La santé des écosystèmes dont nous dépendons et dont dépendent toutes les autres espèces se dégrade aujourd’hui à une vitesse sans précédent. Cette situation affaiblit les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, la santé et la qualité de vie à travers le monde, et entraîne en outre des risques économiques et financiers.Selon Aliou Faye, directeur régional de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (Uicn) pour l'Afrique Centrale et Occidentale "il n'y a pas longtemps, environs 30 ans, on parlait de 40 éléphants dans le Niokolokoba, ça fait plusieurs années beaucoup d'autres espèces de la grande faune viable ont disparu. Il en est de même pour les espèces végétales... Parmi les causes de ces menaces, il y a très certainement les activités économiques. Autant, les activités économiques permettent de produire de la nourriture, permettent de générer des revenus, permettent de transformer le milieu autant ces activités économiques sont parfois à l'origine de la destruction, de la dégradation de la biodiversité".Ces risques peuvent entraîner des conséquences importantes sur les économies et la société en général, notamment l’exposition de plus en plus forte des populations aux désastres.Une étude a été faite avec la collaboration technique de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (Uicn). Un atelier de partage des résultats des évaluations de l’état de la biodiversité et des différentes menaces qui pèsent sur elles se tient à Saly entre experts, chercheurs e membres de la société civile. Aussi, les participants devront réfléchir et apporter leur contribution à la dynamique de gestion durable de la biodiversité.