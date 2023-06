Bougane Gueye annonce une rencontre avec Serigne Mountakha Mbacké ce jeudi

Ce jeudi 09 mai 2023, correspondant avec le Magal de Darou Salam, le leader de la coalition « Geum Sa bopp» et membre de la plateforme des Forces Vives du Sénégal (F24) sera à Touba pour “certainement rencontrer le Khalife général des mourides", annonce-t-il.





Dans un communiqué M. Gueye compte mettre à profit cette entrevue pour “apporter toutes les preuves nécessaires sur les violentes manifestations qui se sont déroulées dans plusieurs parties du pays et plus principalement à Dakar et Ziguinchor”.