Bourses de sécurité familiale : la vérité sur le bébé de Kolda déclaré mort dans une bousculade

Ce mardi, plusieurs médias ont largement relayé l’information selon laquelle un bébé de 15 mois serait mort dans une bousculade devant la Poste de Kolda où se déroulait la distribution de bourses de sécurité familiale. L’Observateur dément dans son édition de ce mercredi : «une vérification a permis de se rendre compte que c’est une vraie fausse nouvelle».



Le journal du Groupe futurs médias s’est appuyé sur les récits de trois témoins oculaire. «L’enfant n’est pas mort», tranche Amadou Baldé de Dioulacolon, bénéficiaire de la bourse de sécurité familiale. Ce dernier raconte : «Tout s’est passé devant nous. Il y a eu une bousculade, des gens s’évanouissaient à cause de la canicule. Une dame portait son bébé sur le dos. Elle a cherché à se tirer d’affaire lorsqu’on lui a fait remarquer que son enfant était inerte.»



Ansarou Diao appuie cette thèse en indiquant : «Elle était juste à mes côtés. C’est moi qui lui ai demandé de vérifier si son enfant était encore en vie.»



Amadou Baldé martèle : «L’enfant n’est pas décédé. Sa mère a paniqué et a fondu en larmes. Elle a voulu quitter les lieux sur le coup. Nous l’avons retenue. Finalement, elle s’est ressaisie et a pris son enfant dans ses bras avant d’être raccompagnée chez elle par deux de ses proches.»



D’ailleurs, souligne L’Observateur, ni la police ni les responsables de la Poste de Kolda n’ont fait cas d’un décès durant la bousculade. Il y a eu certes des blessés, mais aucune victime morte. «Une dame enceinte s’est évanouie devant nous. Elle a été évacuée à l’hôpital», raconte Moussa Baldé, venu de Thiéty.



Ce dernier lance un appel aux autorités : «C’est l’État qui doit réagir pour décentraliser les opérations au niveau de chaque commune. Dès l’instant que l’État dispose du fichier de tous les bénéficiaires de bourses de sécurité familiale de chaque commune, cela devient facile de décentraliser les opérations de paiement et éviter ces genres de bousculades.»