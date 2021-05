Boy Djiné, as de l'évasion : Expérience ou pouvoirs mystiques ?

Baye Moussa Fall, plus connu sous le nom de Boy Djiné, "le garçon aux esprits", pour sa capacité à s'échapper miraculeusement de sa cellule, s'est encore une fois évadé de la prison. Une nouvelle cavale qui "consolide" son long palmarès de détenu fugitif.





Arrêté en juillet 2015 par les éléments du Commissariat spécial de Touba, alors qu'il tentait de cambrioler un magasin à hauteur du marché Ocass, il prévenait dans une déclaration bravache aux journalistes: "Dites à Macky Sall et à Sidiki Kaba (le ministre de la Justice d'alors) de me juger une bonne fois pour toutes, sinon je ne vais pas durer en prison?!"





Il vient encore de passer à l'acte, ce dimanche matin. Par le passé, il a réussi à s'évader des commissariats de police des Parcelles Assainies et de la Médina. Il s'est également fait la malle de la Maison d'arrêt et de correction de Ziguinchor et de la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss. Il tiendrait cette faculté à s'évader de pouvoirs mystiques.





En 2009, le garde qui le surveillait au commissariat central de Dakar n'avait-il pas affirmé que le prisonnier avait pris la poudre d'escampette en se transformant en margouillat ? Un autre haut gradé de la police (il venait d'être repris après une évasion) : "C'est quelqu'un qui dit avoir un pouvoir. Il dit s'appeler Modou Djinné". "Il est en garde à vue au sens premier du terme". "Il y a toujours un élément qui le surveille, qui veille sur lui comme du lait sur le feu".