Braquages armés sur la Petite côte : un redoutable caïd tombe

Daouda Sarr, âgé 29 ans, a été appréhendé le week-end dernier par le commissariat de Saly. D’après Libération, son interpellation fait suite à une série de braquages dans des résidences sur la Petite Côte.



Le mis en cause a été identifié sur une vidéo issue des caméras de surveillance, devenue virale sur les réseaux sociaux, le montrant, « arme au poing, et tenant en respect un couple de Français » avant de quitter les lieux avec son butin (des numéraires, des téléphones, des bijoux,…), souligne le journal.



Celui-ci renseigne que Sarr a été appréhendé en compagnie de son acolyte, Abdourahmane Pouye, âgé de 31 ans, et demeurant à Saly Niakh Niakhal.



Selon le mode opératoire, décrit par la source, ce dernier se chargeait de faire les repérages avant que Sarr n’agisse.



Le duo, à l’origine de plusieurs cambriolages armés à Saly, Ngaparou et Somone, est placé en garde en vue pour association de malfaiteurs et vols multiples commis la nuit avec usage d’armes à feu et arme blanche.