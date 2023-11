BRT : les tarifs dévoilés

Les Bus rapid transit (BRT) seront lancés le 27 décembre prochain. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, qui donne l’information, indique que les travaux de mise en place du projet sont exécutés à 95%. À quelques semaines du démarrage des rotations du BRT, le directeur général du Conseil exécutif des transports urbains de Dakar (Cetud), Thierno Birahim Aw, repris par Vox Pop, a annoncé que les tarifs varieront entre 300 et 500 francs CFA.



Le BRT sera lancé avec 150 véhicules. Les bus sont à 100% électriques, avec une autonomie d’une journée. Ils traverseront 14 communes et 23 stations, de Guédiawaye au centre-ville, en 45 minutes. Chaque bus a une capacité de 150 personnes avec 55 places assises.