Bus attaqué à Yarakh: Le Procureur parle d'attentat terroriste et active la Sr









Le procureur de Dakar, Abdoul Karim Diop, s'est prononcé sur l'attaque mortelle d'un bus "Tata", hier mardi, à Yarakh.





"Ce mardi 01 août 2023, la Gendarmerie de Hann a été informée de ce qu'un bus de transport en commun a été attaqué et incendié sur la route de Yarakh à hauteur de l'arrêt dit Magasin. Le bilan provisoire fait état de deux (02) morts de sexe féminin calcinés et cinq (05) blessés par brûlures dont deux (02) dans un état grave", a indiqué le maître des poursuites. Il ajoute, en effet, que les renseignements et témoignages recueillis sur les lieux attestent de la présence de sept (07) individus encagoulés, armés et munis de Cocktail Molotov qui auraient pris d'assaut le bus, dépouillé certains passagers avant d'y mettre le feu alors que ces derniers étaient toujours à l'intérieur.





"Les premiers éléments de l'enquête suggèrent un attentat terroriste", a fait savoir Abdoul Karim Diop, soulignant que "les investigations menées par les éléments de la Section de Recherches de la Gendarmerie Nationale se poursuivent et toutes personnes impliquées dans ces faits d'une extrême gravité seront traquées et traduites devant la justice pour des faits de terrorisme qui sont sévèrement réprimés par les articles 279-1 et suivants du Code pénal".





Le magistrat invite les témoins qui auraient des informations, à se rapprocher de ses services afin de contribuer à l'identification des auteurs.