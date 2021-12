[Reportage] Business du froid : La foire aux bonnes affaires

La foire aux bonnes affaires

Depuis quelques jours, Dakar respire un froid de canard. Un « changement climatique » qui fait l'affaire des commerçants, notamment les vendeurs de friperie et de charbon de bois. Une foire aux bonnes affaires pour certains citoyens par Seneweb. Reportage.





Dans presque beaucoup de marchés, c'est la bousculade des clients pour s'arracher des meilleurs vêtements leur permettant de se protéger contre le froid. Cependant, il n'y a pas que la friperie qui marche en pareille période. Les vendeurs de charbon, eux aussi, ne se plaignent pas. Très prisé par les femmes, le charbon de bois fait même l'objet de spéculation chez certains boutiquiers revendeurs.





Il est 09 heures, le climat est doux même si le soleil darde ses rayons. Malgré les travaux du pont, l'ambiance bat son plein comme d'habitude à la station de Keur Massar précisément dans le marché. Là, beaucoup de clients sont sur place pour réaliser une bonne affaire dans le choix des habits.





Un business en plein essor





A quelques mètres, on aperçoit un jeune garçon avec des sacs remplis de vêtements de fripes qu'il étale par terre ; il s'appelle Pape. Âgé d'une vingtaine d'années, Pape s'est lancé dans la vente de friperie depuis trois ans maintenant. Chaque jour, il se rend à Colobane pour se procurer des vêtements qu'il vient revendre à la station de Keur Massar. Spécialisé dans la vente de vêtements pour femmes, Pape vend des jeans, des bodys et des vestes de classe. Ce jeune homme s'en sort très bien avec son petit business. « J'achète la balle à 100.000 francs et je peux revendre jusqu'à 80.000 francs par jour. Mais en ce moment, les pull-overs et les écharpes sont les plus vendus. La preuve, les pull-overs et les écharpes que j'avais à vendre sont tous achetés. Je dois m’en procurer d'autres encore à la demande de mes clientes », explique t-il.





De l'autre côté, c'est la ferme discussion que l'on note entre clients et vendeurs. Habillée en jean et body, sous une veste noire, l'écharpe au cou, Aicha marchande le prix d'une veste qu'elle veut se procurer. En raison de l’installation du froid, la jeune fille a décidé de changer sa garde-robe et son port vestimentaire pour s'adapter au climat. Elle est venue à la recherche de nouvelles vestes et écharpes.





« Avec le froid, il faut porter des habits lourds pour se protéger. C'est pourquoi je suis venue pour m'acheter des vêtements de friperie qui sont moins chers et surtout classe. Là, j'ai acheté des vestes, des écharpes et des pulls over avec 5000 francs seulement », jubile-t-elle.





Les personnes du troisième âge exposées au froid





Tout près de Aicha, Ndèye Arame, trouvée dans une boutique de friperie. Accompagnée des ses deux filles, la jeune maman à la trentaine, elle aussi est venue pour changer la garde-robe de ses enfants en vue de s'adapter au froid.





« On était en période de chaleur, les enfants s'habillaient légèrement mais là, le froid a fait son entrée depuis quelques jours, raison pour laquelle je suis venue accompagner mes enfants afin qu'ils choisissent des tenues adaptées au froid », explique-t-elle.





Toutefois, le bonheur de ces vendeurs de friperie fait le malheur des personnes du 3e âge. Au Sénégal, nombreuses sont les personnes âgées qui en pareil moment, souffrent de rhumatisme. C'est le cas de Madame Sané, habitante de Keur Massar. Trouvée chez elle, à quelques minutes de la prière du crépuscule, la cinquantenaire se presse d'allumer le feu pour se protéger de la fraîcheur. Blottie à côté d'un fourneau rougi de feu avec un peu de "thiouray"(encens), la vieille dame prend toutes ses précautions.





« Le froid me frappe jusqu'aux os. Ces temps-ci, il fait très froid. J'arrive plus à sortir la nuit car à partir de 18 heures il fait extrêmement froid. Je vendais le couscous devant ma maison, mais là j'ai arrêté à cause du froid qui me fatigue », rétorque-t-elle.





Son mari, âgé d'une soixantaine d'années, qui se trouve allongé juste à côté d'elle, l'appuie. « On n’est pas totalement dans le froid, on est juste au début mais c'est dur pour nous les vieux car en cette période, nous souffrons le plus souvent de maux de jambes », confie-t-il.





Pendant ce temps, chez les vendeurs de charbon de bois, on se frotte les mains. Dans son parc de stockage, qui se trouve au marché de Keur Massar, c'est toute une foule de femmes que l'on aperçoit.





Entouré d'une quinzaine de clients environ, les mains noircies de charbon qu'il est en train de remplir dans des sachets, le vendeur Diallo "keurigne" comme l'appellent les clients, se confie: « Certes, on est juste en début de froid, mais je constate quand même que mon chiffre d'affaires a augmenté contrairement aux jours passés. Aujourd’hui j'ai vendu presque deux sacs. Le prix du charbon varie entre 300 et 350 francs le sachet et en ce moment les femmes s’en procurent beaucoup. Mon business fonctionne à merveille actuellement », glisse-t-il.





Le constat reste le même chez Mamadou, un boutiquier d'origine guinéenne.





A l'intérieur de sa boutique, dans un coin aménagé, on peut apercevoir 4 sacs de charbon dont un sac complètement vide et l'autre à moitié vendu. De taille moyenne, de teint clair, très dynamique, le natif de Guinée reconnaît lui aussi une augmentation de son chiffre d'affaires sur la vente du charbon depuis quelques jours.





" Je remercie le bon Dieu. Depuis quelques jours, je vends du charbon comme des petits pains. J'achète le sac à 7000 francs et je me retrouve avec un bénéfice de 2000 voire 3000 francs par sac », indique Mamadou tout en souriant.





Echarpes et bonnets ont la côte





Quelles sont les conséquences du froid chez les personnes qui s'habillent légèrement? Comment doit-on s'habiller pour se protéger du froid? Docteur Sow, dermatologue à l'hôpital de Keur Massar répond à ces questions.