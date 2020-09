[Photos-Vidéo] Ça dégénère à Terme Sud : L'armée dépêche 3 contingents en renfort

Le deguerpissement des anciens militaires de Terme Sud et leurs familles prend une tournure inquiétante. Confrontés à une résistance farouche de la part des anciens militaires de l'armée de l'air et leur familles qui vivent dans le site litigieux, les forces armées viennent de dépêcher 3 contingents de militaires armés jusqu'aux dents pour tenir en respect leurs anciens frères d'armeCes militaires et leurs familles refusent de quitter le site dont ils disent être les ayants-droit légaux. Pour rappel, le site en question a été construit par l'armée américaine en 1936 puis cédé à l'Etat du Sénégal. Le conticieux est vieux de 11 ans et la Cour suprême a récemment tranché en faveur de la Comico.