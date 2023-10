Cadavre exhumé et brûlé à Kaolack : Un psychosociologue analyse les causes profondes d’un tel acte

D’après le psychosociologue, Moussa Kâ, l’affaire du cadavre exhumé puis brûlé montre que notre pays est dans un stress général. « Le Sénégal est arrivé à un niveau de stress général et généralisé sans limite, et il faut craindre le pire à l'avenir si rien n'est fait », a diagnostiqué M. Kâ.





« Il faut comprendre qu'une société est comme un individu. Il arrive des moments où elle cumule beaucoup de nervosité, de tensions qui peuvent être dues effectivement à des frustrations, à un stress général », analyse-t-il sur I-Radio.





A en croire Moussa Kâ, beaucoup d’évènements récents qui se sont produits dans le pays étaient annonciateurs d'un tel drame.





« Il n'y aura pas de limite par rapport à ce que les gens peuvent faire, indique-t-il. Parce que quand on est en foule, on n’est plus conscient parce que la foule elle- même, elle est une force dévastatrice, une force inconsciente qui est capable du pire».





Pour rappel, le corps d’un homme enterrée vendredi au cimetière de Léona Niassène a été exhumé puis brûlé, car il serait celui d'un homosexuel présumé, selon les auteurs.