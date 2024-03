Cadeau fiscal à la presse : Ce que Birahime Seck recommande à Macky Sall





Ce lundi, le président Macky Sall a reçu des acteurs de la presse et a annoncé l'effacement de toutes les dettes fiscales des entreprises de presse pour toute la période antérieure au 31 décembre 2023, comprenant également les redevances dues par les entreprises de presse à l'ARTP.





Cependant, pour Birahime Seck du Forum Civil, il fallait mieux conditionner cette dette à un plan d'investissement pour aider les journalistes et techniciens. "La reconstitution rapide de la dette fiscale de la presse est préoccupante. L'amnistie fiscale encourage l'évasion fiscale. Il serait plus efficace de conditionner cette dette à un plan d'investissement pour sortir les journalistes et les techniciens de la précarité Macky Sall", a-t-il écrit sur le réseau social X.