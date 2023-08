Caisse des Dépôts et Consignations : Mame Boye Diao reçoit son homologue du Cameroun

Le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations du Sénégal, M. Elhadji Mamadou DIAO a reçu ce lundi 14 août c2023, son homologue de la Caisse des Dépôts du Cameroun (CDEC), M. Richard EVINA OBAM, accompagné d’une forte délégation composée de six (6) de ses collaborateurs et deux (2) administrateurs, membres du conseil d’administration de la Caisse de dépôt camerounaise. La délégation camerounaise va séjourner pendant une semaine à Dakar pour s’imprégner de l’expérience et de l’expertise sénégalaise dans les métiers d’une Caisse des Dépôts, mais également d’échanger sur les différents leviers et outils à mettre place pour l’atteinte de résultats efficients et probants.