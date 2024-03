Cambérène : Pour une grossesse indésirable, une GP mariée avorte et jette le fœtus dans une fosse septique

Une affaire d'infanticide suscite l'indignation à Cambérène où un fœtus a été découvert dans une fosse septique. L'enquête menée par le commissariat de l'Unité 15 des Parcelles-Assainies a permis d'identifier et d'interpeller la mise en cause. Il s'agit d'une GP qui faisait la navette entre Dakar et le Maroc. La dame âgée de 29 ans est tombée enceinte, après avoir couché avec de jeunes Marocains, en l'absence de son mari qui est en Espagne depuis 2018.





À six mois de grossesse, A. T. a pris des médicaments pour avorter dans les toilettes du domicile conjugal situé à Cambérène. Elle a mis ensuite le fœtus dans un sachet avant de le jeter dans la fosse septique.





Quarante-huit heures après, le sachet macabre a été découvert lors de la vidange de la fosse septique. La scène a été filmée et la vidéo a été diffusée, selon des sources de Seneweb.





Informé des faits, le commissaire M. Khouma, chef du commissariat de l'Unité 15, a mis en branle ses hommes. En un temps record, la mise en cause a été identifiée et arrêtée.





La GP : "J'ai couché avec de jeunes Marocains."





Interrogée sur procès-verbal, la GP A. T. a reconnu sans ambages les faits. Elle a interrompu sa grossesse indésirable pour ne pas briser son ménage. "J'ai couché avec de jeunes Marocains lors de mon voyage. À mon retour au Sénégal, je suis tombée enceinte. J'ai avorté pour cacher l'affaire à mon époux qui est en Espagne depuis 2018", confie la dame de 29 ans.