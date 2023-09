Camp citoyen de l'armée : Le commandement de la zone militaire n° 5 invite les jeunes volontaires à être leurs relais

Le camp citoyen de l'armée, première édition du genre pour les jeunes âgés de 15 à 18 ans, a pris fin hier. Après trois jours d'activités citoyennes civiques, les cent (100) jeunes volontaires ayant subi cette immersion et d'imprégnation au 5ème bataillon d'infanterie ont reçu leurs attestations des mains des autorités militaires.





Le Capitaine Malick Dabo, chef du bureau garnison et directeur du camp citoyen au Camp Colonel Georges Boissy, a rappelé les différentes opérations réalisées au cours de ces trois jours du camp citoyen. Ces jeunes ont bénéficié d'un cadre d'initiation à des activités autour de la citoyenneté, du patriotisme, de la sensibilisation sur les réseaux sociaux, la drogue, sur la protection de l'environnement et surtout sur les défis sécuritaires actuelles.

Au nom des volontaires Bouya Sow a remercié, l'armée pour cette initiative. " Une immersion plus que enrichissante ", a fait savoir la jeune volontaire. Ces volontaires par le biais de leur camarade Bouya Sow se sont réjouis d'avoir appris davantage sur la citoyenneté, le civisme, les institutions de la République, l'importance de la préservation de l'environnement, les techniques de préservation, les techniques de secourisme entre autres. Ces jeunes volontaires disent avoir été surtout marqués par : " la discipline, la paix, l'entente et surtout la solidarité qui régnait au sein du camp ". Ces jeunes affirment appliquer les valeurs qui leurs ont été inculquées.

Le Colonel Yakhya Diop récemment promu Commandant de la zone militaire n°5 revenant sur le sens de cet événement, ce camp citoyen, a confié " qu'il est a retracé déjà dans les liens entre l'armée sénégalaise et la population ".

L'introduction dans la planning du camp citoyen à Ziguinchor (Sud du pays), des activités de reboisement répond parfaitement au concept armée nation qui a intégré la lutte contre la déforestation et la préservation de ressources naturelles dans ses actions notamment en zone Sud. Pour le Colonel Yakhya Diop, le fait d'initier les jeunes dès à présent dans le reboisement permet de mieux les sensibiliser dans la protection de la forêt de la partie Sud du pays menacée par une coupe abusive et trafic illicite de bois. Des actions qui mettent en péril ce trésor national.