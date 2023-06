Campagne agricole 2022-2023 : L’État dévoile la répartition du budget inédit de 100 milliards F CFA

Tout est fin prêt pour une campagne agricole historique au Sénégal, alors que le gouvernement annonce la répartition d'un budget sans précédent de 100 milliards F CFA. Cette décision, prise par le président de la République Macky Sall, démontre une volonté politique sans équivoque de soutenir le secteur de l'agriculture et de promouvoir une productivité accrue pour le pays.





Lors du Conseil interministériel du 27 avril dernier, consacré à l'agriculture et à la campagne agricole, le gouvernement, les organisations de producteurs et les acteurs des différentes chaînes de valeur agricoles ont pris connaissance du document de programme agricole.







Mais c'est la répartition du budget qui a attiré toute l'attention. Un budget de 100 milliards F CFA est prévu pour la campagne agricole 2022-2023. Un montant inédit réparti dans plusieurs secteurs agricoles.







Les engrais reçoivent la plus grande part du budget, avec 38 360 575 000 F CFA alloués. Cela représente une baisse significative par rapport à l'année précédente (49 702 585 800 F CFA). Une autre catégorie bénéficiaire importante est celle des semences d'arachide qui reçoit une allocation massive de 26 000 000 000 F CFA, soit presque le double de l'année précédente (14 000 000 000 F CFA). Cette mesure vise à stimuler la production d'arachide, une culture essentielle pour l'économie sénégalaise, mais aussi à renforcer la position du pays sur le marché mondial.







Les céréales et les espèces diverses bénéficient également d'une enveloppe généreuse de 15 873 000 000 F CFA, témoignant de l'importance accordée à la diversification des cultures et à la sécurité alimentaire du pays.







La promotion de cultures alternatives peut réduire la dépendance excessive à une seule culture et renforcer la résilience face aux changements climatiques et aux défis économiques, notamment dans la marche vers l’autoconsommation.







Le soutien aux producteurs de coton, une filière clé du secteur agricole sénégalais, a également été pris en compte avec une allocation de 2 250 000 000 F CFA.







Le budget agricole 2023-2024 ne se limite pas seulement aux intrants et aux cultures spécifiques. Il comprend également des allocations pour des programmes d'introduction de nouvelles cultures (451 000 000 F CFA), la protection phytosanitaire (2 750 000 000 F CFA) et le soutien en intrants suite aux inondations (3 055 150 000 F CFA).







Le gouvernement reconnaît également l'importance de fournir aux agriculteurs les outils nécessaires pour améliorer leur productivité.







Ainsi, un montant de 1 622 895 000 F CFA est prévu pour l'acquisition de matériel de culture attelée, ce qui facilitera les travaux agricoles et augmentera l'efficacité des opérations sur le terrain.







Le microjardinage, une pratique de plus en plus répandue dans le pays, bénéficie également d'un soutien financier, avec une allocation de 350 000 000 F CFA. Cette initiative vise à encourager les familles et les communautés à cultiver leurs propres aliments de manière durable, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire locale.







Une mention spéciale est également accordée à la culture des fraises, avec une allocation de 150 000 000 F CFA pour l'achat de stolons.











Enfin, le budget agricole prévoit 100 000 000 F CFA destinés à l'appui-conseil.