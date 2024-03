Campagne agricole : Kolda devient la première région rizicole du Sénégal

Selon les statistiques révélées par Les Échos du jour, Kaolack conforte sa domination sur l’arachide, avec une production estimée à près de 365 000 tonnes sur un total au niveau national de 1 million 727 mille.



S’agissant de la production du riz, Kolda affiche une hausse de plus 30%, et devient la première région rizicole du Sénégal avec plus de 440 000 tonnes.



En effet, souligne le journal, « la production céréalière, au titre de la campagne agricole 2023-2024, est estimée à 4 millions 269 mille tonnes, en hausse de 16,5%. »



Une performance portée par « des hausses enregistrées au niveau de la production de riz. » Là aussi, relève la source, « l’accroissement de la production de 8,8% est, essentiellement, liées aux performances relevées dans le Sud notamment dans les départements de Kolda (+30%), Vélingara (+57,2%) et Sédhiou (+14,7%) » avec des productions respectives de 441 359 tonnes, 155 445 tonnes et 135 050 tonnes.



Selon le quotidien d’informations, « un accroissement des surfaces exploitées de 10,6% » justifieraient les progressions enregistrées à Kolda, de 28,6% à Vélingara, et 11,1% à Sédhiou.



La production de mil a, quant à elle, connu une hausse de 23,3%.