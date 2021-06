Campagne arachidière : 2 milliards Fcfa détournés par...

La filière arachidière est éclaboussée par une affaire d’escroquerie et de détournement.



Selon le journal Libération qui donne la nouvelle, 2,056 milliards Fcfa ont été volés à des opérateurs.



Le mis en cause, l’homme d’affaires Mor Dieng, a été arrêté à l’AIBD alors qu’il s’apprêtait à embarquer pour Abidjan.



Il aurait encaissé l’argent de plusieurs opérateurs, en leur faisant croire que l’arachide qu’il allait acheter avec, était stockée pour «créer» des pénuries et faire monter le prix de vente.



Il leur avait promis un bénéfice de 50%. Au finish, les opérateurs se sont retrouvés avec zéro franc. Il est actuellement en garde à vue à la Sûreté Urbaine (SU).