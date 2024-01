Campagne de commercialisation de arachide : ce qui inquiète les acteurs à Diourbel

Le secrétaire général du Syndicat national des corps gras et activités similaires affiliés à la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal / Forces du changement (Cnts/Fc) section Diourbel, Issa Ly, tire un bilan peu satisfaisant de la campagne de commercialisation de l’arachide.



Repris par Le Soleil, il révèle que la Sonacos de Diourbel n’a collecté que 1 507 tonnes d’arachides à la date du 17 janvier 2024, contre plus de 2000 tonnes à la même période l’année dernière.



« Quand il y a une bonne campagne, nous pouvons recruter des centaines de saisonniers. Ces mauvais résultats impactent, par ricochet, l’économie de la région », s’inquiète-t-il.



Il affirme qu’outre l’huilerie, les opérateurs semenciers peinent également à collecter suffisamment de graines.



Sox points de collecte dont trois à Mbacké, deux à Diourbel et un à Bambey ont été installés dans la région, et 18 opérateurs désignés.