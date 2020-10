Canicule et eaux stagnantes : Les insectes envahissent Dakar et les régions

Les Insectes envahissent Dakar et les régions

Après la pluie c’est beau temps, tel n'est pas le cas pour Dakar et certaines des régions du Sénégal. Depuis quelques jours, des Sénégalais se cloitrent pour se protéger de l'invasion de milliers d’insectes qui grouillent partout. Un phénomène qui s'explique par la chaleur et qui pourrait avoir quelques répercussions sur la santé.





D’après l’Observateur, ils sont arrivés avec la forte canicule que vivent Dakar et certaines régions. Des insectes de toutes couleurs et tailles, envahissent les maisons et créent un sentiment de dégoût et de stress chez les habitants qui ne savent plus comment s'en débarrasser. Les insecticides n’en pouvant pas grand chose, beaucoup ont décidé de dormir à volets fermés malgré la chaleur actuelle. Une situation qui ne devrait pas durer longtemps. ‘’Le phénomène va se juguler tout seul. Dans moins d’un mois, ce sera fini’’, explique Emile Victor Coly, directeur de la protection des végétaux (Dpv) au ministère de l’Agriculture.





‘’En réalité, la chaleur et l'humidité créent des conditions favorables pour le développement de beaucoup d'insectes comme les moustiques ou papillons. Donc c’est normal’’, renseigne-t-il dans les colonnes du journal.