Cap Skirring : 3 morts dans le naufrage d’une pirogue, la thèse de l’émigration irrégulière

Retour sur le chavirement d’une pirogue de pêcheurs au large de la côte de Cap Skirring et dont le bilan provisoire fait état de trois morts et cinq rescapés.



Les Échos rapporte qu’un corps sans vie a été repêché à proximité de l’embouchure, à la frontière de Guinée Bissau et souligne qu’un passager est porté disparu. Selon le journal, le capitaine de la pirogue est retenu à la gendarmerie pour les besoins de l’enquête car la thèse de l’émigration irrégulière n’est pas écartée.



La source rappelle que c’est le lundi vers 18 heures que les secours ont été alertés face à des passagers d’une pirogue en détresse. Malgré l’alerte météo, cette embarcation devait ravitailler en mer les occupants d’une autre pirogue. Mais, celle-ci n’a été aperçue nulle part, souffle Les Échos.