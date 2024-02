Capitaine Dièye : "Les gens ne le savent pas mais les FDS sont autorisées à tirer dans le contrôle de foule"

Le Capitaine Mamadou Diéye est aujourd'hui l'invité de Seneweb. Face à Mouhamed Diallo, le membre de la coalition Dionne 2024 a expliqué pourquoi les Forces de défense et de sécurité (FDS) tirent parfois sur les manifestants.



«On est dans une population avec qui il est difficile de parler. Quand on parle de la police, de la gendarmerie, de l'armée, on parle du maintien de l'ordre. Dans une manifestation, leur rôle est de maintenir la foule. Mais quand il y a des agitateurs dans la foule, le maintien de l'ordre change pour devenir le contrôle de foule », a-t-il déclaré. Avant d’ajouter : «Et dans le contrôle de foule, les FDS sont autorisées à tirer. Beaucoup de gens ne le savent pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé (sur les personnes décédées durant les manifestations), mais quand on déploie tout ce dispositif, certains sont autorisés à tirer ».



Le Capitaine Diéye, malgré les nombreux morts déplorés au Sénégal, magnifie la retenue et le professionnalisme de nos forces de l'ordre. "Nos forces de sécurité, il ne faut pas les fragiliser. Si ce qui s'est passé au Sénégal, s'était passé dans un autre pays, ç'aurait été un carnage. Nos forces de défense et de sécurité sont très professionnelles. Je ne les défends pas, mais elles sont très professionnelles".